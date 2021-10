Elezioni | picco dell’affluenza | alle urne il 48 | 06% rispetto al precedente 57 | 18% Ecco come sta andando

(Di martedì 5 ottobre 2021) Una tornata elettorale quest’ultima, ‘indecisi a parte’ (si parla di qualcosail 35% dei votanti), caratterizzata soprattutto dalla scarsa affluenza. Complessivamente infatti, in questa due giorni si è recatosoltanto il 48,06% degli elettori,al57,18%. Da a Roma a Milano, passando per Napoli e Torino, registrato ilSu tutti basta pensare a cittàRoma (48,83% contro il57,03%), e Milano (47,69%al54,65%), dove non è stato raggiunto nemmeno il 50% dei votanti. Stesso trend anche a Napoli (47,19% contro il 54,12%) mentre, Bologna, ha invece ‘migliorato’ il quorum ...

AFFLUENZA COMUNALI Affluenza anellecomunali 2021, con Roma e Milano sotto il 50% dei votanti. Nella capitale, secondo i dati definitivi del Viminale, alle urne si è recato il 48,83% ...19:31 A Roma ilpiù basso di affluenza, ormai in calo dal 1993 È costantemente in calo dal 1993 l'affluenza allecomunali a Roma, da quando è entrata in vigore l'elezione diretta del ...Una tornata elettorale quest’ultima, ‘indecisi a parte’ (si parla di qualcosa come il 35% dei votanti), caratterizzata soprattutto dalla scarsa affluenza alle urne. Complessivamente infatti, in questa ...di REDAZIONE POLITICA Il segretario della Lega Matteo Salvini è stato il primo dei leader di partito a commentare il risultato del voto, attribuendo la débâcle del centrodestra, l ritardo con cui sono ...