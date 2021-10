Elezioni, nel Lazio alle 18:00 eletti già 25 sindaci: ecco chi e in quali Comuni (Di lunedì 4 ottobre 2021) Election Day 3-4 ottobre 2021. Mentre nella maggior parte dei Comuni lo scrutinio è ancora in pieno svolgimento, ci sono dei Comuni in cui giù si conosce il nome del Sindaco. alle ore 18:45 ecco qual è la situazione con i sindaci vincenti provincia per provincia. Provincia di Roma Anticoli Corrado: vince con il 78,38% delle preferenze (348 voti) DE ANGELIS FRANCESCO della lista Anticoli in Comune Casape: eletto con il 61,36% delle preferenze (181 voti) MARIANI MARCO della lista AMORE PER CASAPE Mandela: eletto con il 60,24% delle preferenze (353 voti) PETTINELLI CLAUDIO della lista VIVIAMO MANDELA Rocca S. Stefano: eletto con il 73,89% delle preferenze (481 voti) RUNIERI SANDRO della lista UNITI PER UN FUTURO Vallinfreda: eletto con il 94,93% delle preferenze (131 voti) STURABOTTI FILIPPO della lista ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Election Day 3-4 ottobre 2021. Mentre nella maggior parte deilo scrutinio è ancora in pieno svolgimento, ci sono deiin cui giù si conosce il nome del Sindaco.ore 18:45qual è la situazione con ivincenti provincia per provincia. Provincia di Roma Anticoli Corrado: vince con il 78,38% delle preferenze (348 voti) DE ANGELIS FRANCESCO della lista Anticoli in Comune Casape: eletto con il 61,36% delle preferenze (181 voti) MARIANI MARCO della lista AMORE PER CASAPE Mandela: eletto con il 60,24% delle preferenze (353 voti) PETTINELLI CLAUDIO della lista VIVIAMO MANDELA Rocca S. Stefano: eletto con il 73,89% delle preferenze (481 voti) RUNIERI SANDRO della lista UNITI PER UN FUTURO Vallinfreda: eletto con il 94,93% delle preferenze (131 voti) STURABOTTI FILIPPO della lista ...

Advertising

lorepregliasco : Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia r… - Agenzia_Ansa : Nessuna delle 28 donne candidate è stata eletta alle prime elezioni nella storia del Qatar che si sono svolte ieri… - lorepregliasco : Segnalo che secondo i nostri instant poll la fiducia nel governo Draghi di chi ha votato a queste elezioni va dal 6… - AncelottiIl : RT @lorepregliasco: Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia racco… - aschillaci80 : RT @giannicuperlo: Il giorno in cui il Pd vince le elezioni in Italia tutti gli aggeggi di Zuckerberg smettono di funzionare. Nel mondooooo… -