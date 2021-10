Elezioni | nel Centrodestra sorride solo Berlusconi Così la linea filo-Draghi di Forza Italia dà i suoi frutti

Advertising

Agenzia_Ansa : Nessuna delle 28 donne candidate è stata eletta alle prime elezioni nella storia del Qatar che si sono svolte ieri… - SkyTG24 : #Elezionicomunali2021, chiuse le urne commentiamo i primi instant poll nel nostro speciale: - Agenzia_Ansa : A Milano l'affluenza più bassa di sempre: alla chiusura dei seggi ha votato il 47,6% contro il 54,6% del 2016, quan… - Francesco_Rizz_ : RT @ilpost: Enrico Letta, il segretario del PD, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Siena, ed è stato eletto alla Camera dei de… - nove__primavere : ho ansia per le elezioni nel mio paese aaa -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni nel

...peggiore di sempre per il primo turno delleamministrative. Alle urne è andato il 47,19% degli aventi diritto; cinque anni fa, al primo turno aveva partecipato il 54,12% degli elettori....Roccamandolfi Lombardi Giacomo Roccamandolficuore Non è stato raggiunto il quorum. L&... Articoli recenti2021 - Acquaviva d'Isernia, Francesca Petrocelli riconfermata sindacaBIELLA – Cominciano ad arrivare i primi risultati definitivi delle elezioni amministrative 2021 nel Biellese. Paolo Setti è stato eletto sindaco di Coggiola con 460 voti (51,92%). Ha battuto Pierangel ...Superata intorno alle 17 la metà dello scrutinio per le suppletive a Siena. Con 191 sezioni scrutinate su 292, Enrico Letta, già segretario del Pd, raggiunge il 49% e distanzia sempre di una decina di ...