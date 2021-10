Elezioni Milano, Sala: “La mia riconferma è un evento quasi storico” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Gli scrutini sono ancora in corso ma il risultato appare ormai scontato: Beppe Sala si conferma sindaco di Milano senza nemmeno bisogno di ricorrere al ballottaggio. Il candidato del centrosinistra batte l’avversario scelto dalla Lega, il primario di pediatria Luca Bernardo. Sala, dovrebbe ottenere circa il 57 percento delle preferenze contro il 30 percento del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Gli scrutini sono ancora in corso ma il risultato appare ormai scontato: Beppesi conferma sindaco disenza nemmeno bisogno di ricorrere al ballottaggio. Il candidato del centrosinistra batte l’avversario scelto dalla Lega, il primario di pediatria Luca Bernardo., dovrebbe ottenere circa il 57 percento delle preferenze contro il 30 percento del L'articolo proviene da Inews.it.

