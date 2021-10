Elezioni Milano | Sala | “Destra ha dimostrato le sue debolezze M5s? Nel centrosinistra bisogna allargare | c’è posto anche per altri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “Laè forte finché non la guardi da vicino, e quando la guardi da vicino come è possibile fare in una città come, scopri le sue”. Giuseppeè certo che il crollo record dell’affluenza alle comunali di– appena il 47% dei milanesi ha votato – sia da ascrivere tutto all’astensionismo degli elettori di centro, che hanno consegnato a Luca Bernardo il 33% contro il 56-58% (i dati sono ancora parziali) raccolto da. “Frutto di una campagna che i nostri avversari hanno interpretato con toni che noi abbiamo invece respinto”, continua il sindaco durante la conferenza stampa organizzata in un locale nel quartiere Isola. Forte di una vittoria al primo turno, promette di formare la nuova giunta in appena una settimana. “Un ...