Elezioni Milano, Bernardo: "Sfido chiunque a ottenere un risultato migliore" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Elezioni a Milano, il sindaco Beppe Sala fa il bis al primo turno. "Sfido chiunque a ottenere un risultato migliore in 15 giorni di campagna elettorale" ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, in conferenza stampa, a Milano al Nhow Hotel di via Tortona. Vestito con un abito blu, camicia celeste e cravatta rossa, Bernardo è stato accolto dagli applausi dai sostenitori e candidati della sua lista presenti in sala, che al suo arrivo hanno urlato 'Luca, Luca!'. "Ero uno sconosciuto, abbiamo iniziato i primi di agosto, questo è il tempo abbiamo lavorato 15 giorni, forse 17 non di più", ha aggiunto. "Abbiamo lasciato il segno a Milano ma credo che il vero ...

