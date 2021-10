Elezioni, Liguori affonda il M5S: “I grillini sono scomparsi” (Di lunedì 4 ottobre 2021) sono iniziate le analisi sui risultati delle Elezioni amministrative 2021. Il centrosinistra ha vinto a Milano, Bologna e Napoli. Al ballottaggio andranno Torino, Trieste e Roma, dove la Raggi non riesce neppure ad arrivare seconda. Letta invece vince a Siena, anche se l’alleanza Pd-M5S perde quasi il 10% rispetto a tre anni fa. Ma quali sono gli effetti politici dei risultati elettorali? Lo spiega chiaramente Paolo Liguori in questo video, che da bravo analista politico – con in mano solo i primi exit poll – aveva già intuito l’esito politico delle amministrative. Una analisi poi confermata dalle proiezioni che nelle ore si sono susseguite, e che hanno “smentito” la “sorpresa” di una Raggi possibile sfidante di Michetti al ballottaggio al posto di Gualtieri. “Questo è un commento straordinario – ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 4 ottobre 2021)iniziate le analisi sui risultati delleamministrative 2021. Il centrosinistra ha vinto a Milano, Bologna e Napoli. Al ballottaggio andranno Torino, Trieste e Roma, dove la Raggi non riesce neppure ad arrivare seconda. Letta invece vince a Siena, anche se l’alleanza Pd-M5S perde quasi il 10% rispetto a tre anni fa. Ma qualigli effetti politici dei risultati elettorali? Lo spiega chiaramente Paoloin questo video, che da bravo analista politico – con in mano solo i primi exit poll – aveva già intuito l’esito politico delle amministrative. Una analisi poi confermata dalle proiezioni che nelle ore sisusseguite, e che hanno “smentito” la “sorpresa” di una Raggi possibile sfidante di Michetti al ballottaggio al posto di Gualtieri. “Questo è un commento straordinario – ...

