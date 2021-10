Elezioni: dalle ‘certezze’ di Napoli e Milano, alle ‘probabilità’ di Torino e della Calabria. Supplettive a Siena (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ribadendo sempre che è bene attendere fino all’ultima scheda, stando alle proiezioni che giungono dalle diverse città interessati dalle Comunali, in alcuni casi l’odore della vittoria la fa già da protagonista. Elezioni Calabria: la strada è ancora lunga ma Occhiuto mostra di avere larghe chanche per affermarsi su tutti Dunque, quando lo spoglio è appena iniziato, se il buongiorno si vede dal mattino, ecco che in Calabria, come annota Swg La7, il candidato a governatore per il centrodestra, Roberto Occhiuto ‘appare’ al 56-60%, a dispetto della candidata del centrosinistra, Amalia Bruni, al 24,6-28,6%. Segue poi Luigi de Magistris (11,7-15,7%). Dal canto suo anche ‘Consorzio Opinio Italia per Rai’ (ma siamo ancora agli ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ribadendo sempre che è bene attendere fino all’ultima scheda, standoproiezioni che giungonodiverse città interessatiComunali, in alcuni casi l’odorevittoria la fa già da protagonista.: la strada è ancora lunga ma Occhiuto mostra di avere larghe chanche per affermarsi su tutti Dunque, quando lo spoglio è appena iniziato, se il buongiorno si vede dal mattino, ecco che in, come annota Swg La7, il candidato a governatore per il centrodestra, Roberto Occhiuto ‘appare’ al 56-60%, a dispettocandidata del centrosinistra, Amalia Bruni, al 24,6-28,6%. Segue poi Luigi de Magistris (11,7-15,7%). Dal canto suo anche ‘Consorzio Opinio Italia per Rai’ (ma siamo ancora agli ...

Antonio_Tajani : Amici vi ricordo che oggi si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le elezioni amministrative sono importanti… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Aperti i seggi per le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Dodici milioni gli elettori… - SkyTG24 : Elezioni comunali, secondo giorno: si vota dalle 7 alle 15. Affluenza in calo. LIVE - ultimora_pol : #Italia Maurizio #Lupi (#NcI|Centro): 'Abbiamo scelto i candidati come se fosse XFactor, ad un mese dalle elezioni.' @ultimora_pol - MariaGraziaVac9 : RT @richi_blu: Dalle elezioni amministrative, al di là dei risultati, emerge un dato significativo. Quasi la metà della popolazione non ha… -