Elezioni, Conte già rivaluta le alleanze: le indiscrezioni dal quartier generale grillino (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. – Da questa tornata di Elezioni amministrative Giuseppe Conte ne esce con più dubbi di quando è entrato come leader del Movimento Cinque Stelle ma, secondo le indiscrezioni, già sta rivalutando le alleanze. Complici i ballottaggi e i risultati deludenti in alcune città. Conte, “Fatemi analizzare i risultati” “Fatemi prima analizzare i risultati“, dice il leader del M5S Giuseppe Conte arrivando a Montecitorio dove seguirà lo spoglio. Intanto però che l’esito del voto si fa più definito, con la vittoria di Gaetano Manfredi a Napoli, la debacle grillina nella Torino di Chiara Appendino, e la corsa a ostacoli di Virginia Raggi a Roma, a riflessione che si apre nei vertici del Movimento, a quanto svela l’Adnkronos, è che “l’unità paga, la coalizione con i dem ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. – Da questa tornata diamministrative Giuseppene esce con più dubbi di quando è entrato come leader del Movimento Cinque Stelle ma, secondo le, già stando le. Complici i ballottaggi e i risultati deludenti in alcune città., “Fatemi analizzare i risultati” “Fatemi prima analizzare i risultati“, dice il leader del M5S Giuseppearrivando a Montecitorio dove seguirà lo spoglio. Intanto però che l’esito del voto si fa più definito, con la vittoria di Gaetano Manfredi a Napoli, la debacle grillina nella Torino di Chiara Appendino, e la corsa a ostacoli di Virginia Raggi a Roma, a riflessione che si apre nei vertici del Movimento, a quanto svela l’Adnkronos, è che “l’unità paga, la coalizione con i dem ...

