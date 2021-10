Elezioni comunali Roma | “Ciao Virgì” | il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prime proiezioni

(Di lunedì 4 ottobre 2021) La scritta ““. E appena sotto una foto diaffiancata a quella del leader del M5S Giuseppe Conte in posa dimessa. Questo il post comparso nel pomeriggio del 4 ottobre sul profilo Twitter diche i primi exit poll avevano dato la sindaca uscente didietro al tandem Michetti-Gualtieri e dunque ormai fuori dai giochi nella corsa al Campidoglio. Un cinguettio dall’evidente sapore diche però il partito guidato da Giorgia Meloni si è subito premurato di rimuovere nel momento in cui leflash hanno ribaltato lo scenario, dandotesta a testa con il candidato del centrosinistra per la seconda posizione. La pubblicazione provocatoria è ...

...8 per cento degli aventi diritto contro il 57 per cento delle ultimeche portarono al ...Roma, escono i primi exit poll: applausi al comitato di GualtieriSecondo i dati forniti dal Viminale infatti l'affluenza definitiva nella città di Roma si attesta al 48,83% (in calo rispetto al 57.96% delle passate). Il municipio di Roma dove si è votato ...Vallecorsa ha scelto, è Anelio Ferracci è nuovo sindaco. La sua lista "Scegli Vallecorsa" ha infatti ottenuto la maggioranza dei voti. Ha così sconfitto un altro amministratore di vasta esperienza, a ...Conte dice no ai ballottaggi insieme alla destra. «I cittadini non possono essere considerati pacchi postali che raccolgono le nostre indicazioni con un vincolo stringente. Ma la ...