Elezioni comunali Milano 2021: Sala vince al primo primo turno, Pd al 34% (Di lunedì 4 ottobre 2021) Milano, 4 ottobre 2021 - Giuseppe Sala vince al primo turno le Elezioni comunali ed è confermato sindaco di Milano. Secondo le proiezioni di Swg La7, con una copertura del campione del 16%, Sala è al ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ottobre- Giuseppealleed è confermato sindaco di. Secondo le proiezioni di Swg La7, con una copertura del campione del 16%,è al ...

Advertising

lorepregliasco : Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia r… - you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: il Partito Democratico è la lista più votata alle elezioni comunali a #Torino,… - fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - Ziscambo : #Elezionicomunali2021 si lamentano per la poca affluenza. Ma non hanno ancora capito che elezioni comunali, contano… - Virus1979C : RT @you_trend: ?? Elezioni comunali a #Bologna (176 sezioni scrutinate su 445): Lepore (CSX-M5S) 62,3% Battistini (CDX) 29,4% #ElezioniCom… -