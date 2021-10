Elezioni comunali 2021 | Sala | Manfredi e Lepore verso la vittoria al primo turno Risultati in tempo reale

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il voto per leè stato chiuso dalle ore 15 di oggi, lunedì 4 ottobre. Secondo i primi dati dell’affluenza, a Milano si sono recati al voto solo il 47,6% rispetto al 54,6% del 2016. Anche a Torino molti cittadini hanno scelto di non votare, registrando l’affluenza più bassa della storia, al L'articolo proviene da Inews.it.

you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: il Partito Democratico è la lista più votata alle elezioni comunali a #Torino,… - fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - you_trend : ??Una caratteristica di queste elezioni comunali è il forte recupero all'interno del centrodestra di Fratelli d'Ital… - lafra_69 : RT @Corriere: ?? Matteo Lepore, come ampiamente pronosticato dai sondaggi della vigilia, è — con ogni probabilità — il nuovo sindaco di Bolo… - ZiaCandida : RT @Lidia_Undiemi: L’unico dato veramente interessante di queste elezioni comunali è che il premier di questo paese è assolutamente estrane… -

E un solo 'vincitore', l'unico che a questenon si è presentato: Mario Draghi. Sono i messaggi più forti che arrivano dalle urne, secondo il politologo e già coordinatore dell'...Ecco i risultati, in diversi territori ancora provvisori, delle2021 nelle 19 città capoluogo e delle regionali in Calabria. - BENEVENTO : il sindaco uscente, Clemente Mastella, va verso il 50 per cento dei voti contro gli altri tre candidati: il ...Elezioni amministrative 2021: Chi ha vinto, chi ha perso, chi va al ballottaggio - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...27Elezioni Comunali 2021, i risultati di Roma, si va al ballottaggio (I DATI) 19:22Elezioni Comunali 2021, i risultati di Torino, si va al ballottaggio (I DATI) 19:17Mondello, l'Arenella e il ...