Elezioni comunali 2021 diretta | secondo giorno di voto | la sfida nelle grandi città

Advertising

fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - Agenzia_Ansa : Il dato complessivo dei votanti alle ore 23 rilevato dal Viminale per le elezioni comunali è del 41,65%. Nel 2016 -… - Open_gol : A Napoli sequestrati i telefonini a un diciannovenne e a un uomo di 42 anni. A Vasto consegnata a un elettore una s… - infoitinterno : Elezioni comunali 2021: seconda giornata. Si vota fino alle 15 - lordcini : Good timing con le elezioni comunali romane e bolognesi. Appena pubblicato su Quaderni di Scienza Politica. Buona… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

... di Euromobility e VeloLove, e in collaborazione con 26 amministrazioniaderenti all'...4 Ottobre 2021 Seggi aperti da questa mattina alle 7 fino alle 15 per la seconda giornata delle...DALLA SPAGNA/ Gli effetti (politici) sull'Italia di un green pass "anomalo" LIVE2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale RAMPINI: 'CINA HA AMICI IN ITALIA, MA CHI SFRUTTA ...È stata sorpresa mentre stava scattando una fotografia all'interno della cabina elettorale e per questo una elettrice 31enne di Solopaca è stata denunciata dai carabinieri.La legge - come noto - prevede per i Comuni con un solo aspirante il superamento della soglia del 40 per cento dei votanti (con almeno un voto valido). Il quorum è arrivato, anche se per la conferma u ...