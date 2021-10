Elezioni comunali 2021 diretta | A Roma sfida Michetti-Gualtieri Lepore | Manfredi e Sala vincono al primo turno Calabria al centrodestra

Advertising

you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: il Partito Democratico è la lista più votata alle elezioni comunali a #Torino,… - fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - you_trend : ??Una caratteristica di queste elezioni comunali è il forte recupero all'interno del centrodestra di Fratelli d'Ital… - ottopagine : Elezioni comunali 2021, Rotondi: eletto il sindaco Ilario #Rotondi - ottopagine : Elezioni comunali 2021, Pago: riconfermato il sindaco Mercogliano #PagodelVallodiLauro -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Ecco i risultati, in diversi territori ancora provvisori, delle2021 nelle 19 città capoluogo e delle regionali in Calabria. - BENEVENTO : il sindaco uscente, Clemente Mastella, va verso il 50 per cento dei voti contro gli altri tre candidati: il ...Così il segretario del Pd, Enrico Letta , commentando a Siena l'esito dellee il suo ... Vedi AncheRoma, Raggi: 'Sono l'unica che sta tenendo testa alle corazzate del centrodestra e ...Elezioni comunali 2021, il messaggio di ADL su Twitter al candidato sindaco di Napoli Manfredi. Un tweet commuovente.Sala verso la conferma come sindaco di Milano. Milan e Inter sperano di poter fare passi avanti per la realizzazione del progetto stadio.