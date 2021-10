Elezioni, chi vince, chi perde, chi va al ballottaggio nelle 19 città capoluogo (Di martedì 5 ottobre 2021) Avanza lo spoglio delle schede: ecco i risultati, in diversi scenari ancora provvisori, delle Elezioni comunali 2021 nelle 19 città capoluogo e delle regionali in Calabria.... Leggi su ilmattino (Di martedì 5 ottobre 2021) Avanza lo spoglio delle schede: ecco i risultati, in diversi scenari ancora provvisori, dellecomunali 202119e delle regionali in Calabria....

Advertising

marcodimaio : Uno degli ultimi anni della sindaca #Raggi è emulare Nerone. Forza #Roma, presto finirà questo scempio; comunque va… - lorepregliasco : Segnalo che secondo i nostri instant poll la fiducia nel governo Draghi di chi ha votato a queste elezioni va dal 6… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | 'Non darò indicazioni di voto, i voti non sono pacchetti, i cittadini non sono mandrie'. Così la si… - v3rd3acqua : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2021 | 'Non darò indicazioni di voto, i voti non sono pacchetti, i cittadini non sono mandrie'. Così la sindaca… - eziomauro : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2021 | 'Non darò indicazioni di voto, i voti non sono pacchetti, i cittadini non sono mandrie'. Così la sindaca… -