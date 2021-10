Elezioni amministrative, ecco i nuovi sindaci in Irpinia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Alle 15 è arrivato il gong finale per la chiusura dei seggi per le Elezioni amministrative in Irpinia. Nei 33 comuni chiamati al voto in provincia di Avellino si è recato ai seggi il 60% degli elettori. Sette i sindaci già riconfermati visto la presenza di una sola lista. Riconferma per Yuri Gioino al Lioni, Pasquale Tirone a Manocalzati, Pasquale Chirico a Teora, Amado Delli Gatti a Torella dei Lombardi, Carmine Ciullo a Frigento, Antonio Di Conza a Lacedonia e Marcello Zecchino a Conza della Campania. I primi risultati premiano Gelsomino Centanni a Calabritto, Ciro Aquino a Montefredane, Angelo Antonio D’Agostino a Montefalcione. Nel comune di Sperone successo per Adolfo Alaia, Costantino Giordano riconfermato a Monteforte Irpino. I sindaci IN ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Alle 15 è arrivato il gong finale per la chiusura dei seggi per lein. Nei 33 comuni chiamati al voto in provincia di Avellino si è recato ai seggi il 60% degli elettori. Sette igià riconfermati visto la presenza di una sola lista. Riconferma per Yuri Gioino al Lioni, Pasquale Tirone a Manocalzati, Pasquale Chirico a Teora, Amado Delli Gatti a Torella dei Lombardi, Carmine Ciullo a Frigento, Antonio Di Conza a Lacedonia e Marcello Zecchino a Conza della Campania. I primi risultati premiano Gelsomino Centanni a Calabritto, Ciro Aquino a Montefredane, Angelo Antonio D’Agostino a Montefalcione. Nel comune di Sperone successo per Adolfo Alaia, Costantino Giordano riconfermato a Monteforte Irpino. IIN ...

Advertising

Antonio_Tajani : Amici vi ricordo che oggi si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le elezioni amministrative sono importanti… - Adnkronos : #Elezioniamministrative2021, Salvini: 'Sinistra usa media per diffamare'. - marcotravaglio : ISTRUZIONI PER L'USO Se fossimo un paese normale, tratteremmo le elezioni amministrative per quello che sono. Ma si… - Massim0T : @Signorasinasce Queste sono elezioni amministrative e contano poco. Dobbiamo preoccuparci di Draghistein. È lui che… - romi_andrio : RT @rep_milano: Comunali Milano, Lupi: 'Abbiamo preso una bella scoppola, inutile negarlo' -