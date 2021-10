Elezioni Amministrative 2021: Milano, Napoli e Bologna al Centrosinistra. PD primo partito in molte città (Di lunedì 4 ottobre 2021) Come da previsioni si conferma la vittoria, al momento parziale, del Centrosinistra alle Elezioni comunali del 3 e 4 ottobre per quanto riguarda i 6 capoluoghi di regione al voto. Elezioni: Milano, Napoli e Bologna Beppe Sala (primo da sinistra nella foto), sindaco uscente di Milano è riconfermato per un secondo mandato. A scrutini non ancora terminati conquisterebbe almeno il 56% dei suffragi contro il 33% di Luca Bernardo del Centrodestra. Stesso discorso per Gaetano Manfredi (secondo da destra nella foto) a Napoli, dove l’ex ministro dell’Università nel Governo Conte bis andrebbe a vincere a valanga sul candidato del Centrodestra, Catello Maresca. Un risultato quasi umiliante: 64% contro 21%. A Bologna, infine, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 4 ottobre 2021) Come da previsioni si conferma la vittoria, al momento parziale, delallecomunali del 3 e 4 ottobre per quanto riguarda i 6 capoluoghi di regione al voto.Beppe Sala (da sinistra nella foto), sindaco uscente diè riconfermato per un secondo mandato. A scrutini non ancora terminati conquisterebbe almeno il 56% dei suffragi contro il 33% di Luca Bernardo del Centrodestra. Stesso discorso per Gaetano Manfredi (secondo da destra nella foto) a, dove l’ex ministro dell’Università nel Governo Conte bis andrebbe a vincere a valanga sul candidato del Centrodestra, Catello Maresca. Un risultato quasi umiliante: 64% contro 21%. A, infine, ...

