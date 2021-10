Elezioni amministrative 2021 | i risultati in diretta Gli speciali e gli appuntamenti tv dedicati

(Di lunedì 4 ottobre 2021)Seggi elettorali aperti, ancora per poche ore, per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Si vota dunque per la amministrazioni locali, ma con una particolare attenzione ai risvolti politici nazionali: tra le città impegnate nella scelta dei propri sindaci vi sono infatti importanti capoluoghi italiani come Napoli, Milano, Torino, Bologna. Le urne, aperte ieri alle 7 chiuderanno quest’oggi – 4 ottobre – alle ore 15. Poi inizieranno le operazioni di scrutinio, che le principali emittenti televisive seguiranno sino al raggiungimento dei primi esiti elettorali. Ecco la programmazione dedicata per seguire iin...

Seggi aperti da questa mattina alle 7 fino alle 15 per la seconda giornata delle elezioni 2021. A Roma nel primo giorno di urne aperte per le elezioni si sono registrati vari disservizi e disagi: dopo la data sbagliata delle elezioni pubblicata dal sito del Comune, e l'affluenza in calo. La legge - come noto - prevede per i Comuni con un solo aspirante il superamento della soglia del 40 per cento dei votanti (con almeno un voto valido). Il quorum è arrivato, anche se per la conferma. La battaglia per i sindaci si gioca in 19 capoluoghi di provincia, ma l'attenzione è soprattutto su Roma (dove l'esito è il più incerto), Milano, Napoli, Bologna e Torino. Il Pd aspira a essere "il primo partito".