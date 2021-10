Elezioni, Afragola verso il ballottaggio. Ad Arzano avanti Aruta con il 55% (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si delineano i primi risultati elettorali nell’Area Nord di Napoli. Ad Afragola si va verso il ballottaggi tra Antonio Pannone e Gennaro Giustino. Ad Arzano, invece, Cinzia Aruta si avvia alla vittoria al primo turno. È ancora in corso lo spoglio delle schede nei comuni della provincia di Napoli. Afragola al momento sono state scrutinate L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si delineano i primi risultati elettorali nell’Area Nord di Napoli. Adsi vail ballottaggi tra Antonio Pannone e Gennaro Giustino. Ad, invece, Cinziasi avvia alla vittoria al primo turno. È ancora in corso lo spoglio delle schede nei comuni della provincia di Napoli.al momento sono state scrutinate L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

erasmuspompeji : RT @carlosibilia: Arriva notizia che un altro episodio di violenza si è verificato ad Afragola: la deputata del @Mov5Stelle Iolanda Di Stas… - VienDalMare84 : RT @aridatececonte: Elezioni comunali, ad #Afragola una denuncia per corruzione elettorale - Ecatetriformis : RT @aridatececonte: Elezioni comunali, ad #Afragola una denuncia per corruzione elettorale - jokervilma : RT @aridatececonte: Elezioni comunali, ad #Afragola una denuncia per corruzione elettorale - aridatececonte : Elezioni comunali, ad #Afragola una denuncia per corruzione elettorale -