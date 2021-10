Elezioni a Milano | Bernardo centrodestra | “Non c’è sconfitta di nessuno | è la vittoria dell’astensionismo”

(Di martedì 5 ottobre 2021) “L’unico vincitore di questa tornata elettorale è l’astensionismo, non c’èdi”. Così il candidato delLuca, dopo il risultato negativo nella corsa a sindaco contro Beppe Sala, primo cittadino uscente del capoluogo lombardo che si è riconfermato al primo turno. “Sfido chiunque, con il poco tempo a nostra disposizione, a fare meglio di noi. Quello che posso dire – ha continuato– è che la nostra avventura non finisce qui; mi vedrete infatti a palazzo Marino in consiglio comunale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AGI - 'Voglio invitare tutti i sindaci progressisti vincitori di questea unirsi perché da Bologna, da, da Napoli e sono convinto presto anche da Torino e da Roma, partirà la riscossa per le prossime politiche a livello nazionale': Matteo Lepore, neo ...A spogli delleComunali ancora in corso, si certificano diversi exploit per il partito di ... cinque volte maggiori a Bologna e quattro a. Nel capoluogo piemontese c'è lo scarto più ...Il centrodestra resta con le gomme a terra nelle grandi città e prende solo la Regione Calabria, i giallorosa vincono due elezioni al primo turno (Napoli e Bologna), il Pd porta a casa anche Milano se ...Milano - 'Ho preso 40-50mila voti in più rispetto al 2016'. Pd che a Milano ottiene il suo risultato di gran lunga migliore, confrontato con le altre metropoli: a Torino è al 28,6%, a Roma al 16,3% e ...