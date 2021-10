Elezioni 2021 | Meloni | “Sfido Letta | sì a Draghi Quirinale se elezioni subito”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Sulleamministrative, “ho sentito i toni trionfalistici di. Il segretario del Pd dice che la destra è battibile. Bene, ora il lancio la sfida a: Fdi è pronta a votarealpurché si vadaalle”. Lo ha detto Giorgiaconcludendo la sua conferenza stampa sul voto amministrativo in via della Scrofa, sede di Fdi. “La partita più importante è Roma” e “è ancora aperta”. “Siamo pronti ai ballottaggi e allepolitiche”, ha detto ancora. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vedi Anche, Lupi: 'Abbiamo preso una bella scoppola a Milano, a Bologna e a Napoli. Centrodestra ha bisogno di moderati e centristi'Vedi Anche, Lo Russo (centrosinistra Torino): 'Al ballottaggio non faremo apparentamenti. Ci rivolgeremo direttamente a elettori, anche M5s'Condividi questo articolo:Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “L’elemento che ha caratterizzato queste elezioni non è solo la vittoria della sinistra, ma è anche l’assenteismo. In sostanza, è andata a votare s ...Il neosindaco si sta godendo la vittoria nel suo comitato elettorale: "Ha vinto la città più progressista d'Italia", ha detto.