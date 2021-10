Elezioni 2021 | Meloni | “Sfido Letta | sì a Draghi Quirinale se elezioni subito”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Sulleamministrative, “ho sentito i toni trionfalistici di. Il segretario del Pd dice che la destra è battibile. Bene, ora il lancio la sfida a: Fdi è pronta a votarealpurché si vadaalle”. Così Giorgianel corso della conferenza stampa sul voto amministrativo in via della Scrofa, sede di Fdi. ”Parlano di presunta grande vittoria del centrosinistra, ma io non la ravviso, non la vedo…”, dice, aggiungendo: “Parlano di grande vittoria, ma io invito il centrosinistra a rinviare i festeggiamenti a dopo i ballottaggi”. “La partita più importante è Roma” e “è ancora aperta”. “Siamo pronti ai ballottaggi e alle ...