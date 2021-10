Elezioni 2021, lo spoglio: Roma al ballottaggio, Milano, Napoli e Bologna al centrosinistra (Di lunedì 4 ottobre 2021) Elezioni amministrative 2021, quando ancora è in corso lo spoglio, si profila la vittoria netta al primo turno del centrosinistra a Milano, Napoli e Bologna. Probabile ballottaggio, invece, a Roma e Torino, mentre il centrodestra conquista subito la presidenza della Calabria. Prosegue il lungo scrutinio dei voti per l’elezione del sindaco di Roma Capitale. I dati ufficiali del Viminale, relativi allo spoglio di 737 sezioni sulle 2.603 totali, vedono in testa il candidato del centrodestra Enrico Michetti con il 30,9% seguito dal candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri con il 26,9% mentre la sindaca uscente Virginia Raggi candidata del M5s ottiene finora il 19,9% e Carlo Calenda ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021)amministrative, quando ancora è in corso lo, si profila la vittoria netta al primo turno del. Probabile, invece, ae Torino, mentre il centrodestra conquista subito la presidenza della Calabria. Prosegue il lungo scrutinio dei voti per l’elezione del sindaco diCapitale. I dati ufficiali del Viminale, relativi allodi 737 sezioni sulle 2.603 totali, vedono in testa il candidato del centrodestra Enrico Michetti con il 30,9% seguito dal candidato delRoberto Gualtieri con il 26,9% mentre la sindaca uscente Virginia Raggi candidata del M5s ottiene finora il 19,9% e Carlo Calenda ...

