Elezioni 2021 | il candidato Pd alle suppletive di Roma Casu | “Risultati dimostrano che la strada percorsa con Letta è quella giusta”

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Schede e registri sbagliati, verbali con i prestampati mancanti, elenchi dei candidati fuori ai seg… - fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - mg_m05 : RT @SkyTG24: Il segretario del Pd Enrico #Letta commenta entusiasticamente i risultati delle #elezioniamministrative2021 : 'Questa grande v… - Italia_Notizie : Elezioni 2021, Lupi: “Abbiamo preso una bella scoppola a Milano, a Bologna e a Napoli. Centrodestra ha bisogno di m… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni 2021

'Se ci sono le condizioni, ok alla coalizione per i ballottaggi. Non andremo con la destra'. Queste le parole del leader M5S Giuseppe Conte in un commento a caldo sull'esito delleamministrative. Conte ha poi aggiunto: 'È chiaro che i cittadini non possono essere considerati un pacco postale. Non c'è dubbio che la nostra forza politica non può avere alcuna affinità con ...comunali: tutti i risultati in tempo realeUnica consolazione per Lega, Fdi e Forza Italia la schiacciante vittoria del forzista Roberto Occhiuto in Regione Calabria. "Abbiamo offerto troppo poco tempo per presentare e far conoscere i candidat ...Un vero e proprio trionfo per il primo cittadino uscente, della Lega, che ha quadruplicato i voti della sfidante del Pd Paola Lolato. Crollo dell’affluenza ...