Elezioni 2021 | centrosinistra vince al primo turno a Milano | Napoli e Bologna Roma verso ballottaggio Michetti-Gualtieri – I risultati in diretta

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilal. Si prepara al, dove il risultato è ancora in bilico: se la prima proiezione Swg aveva rimesso in gioco Virginia Raggi, quelle successive hanno confermato che la sfida sarà tra Enricoe Roberto. A Torino si affronteranno al secondoLo Russo (Pd) e Da(centrodestra), con il candidato dem in vantaggio. Le proiezioni e i primireali confermano la vittoria delnelle principali città al voto, tra cui appunto, dove c’è stato ilvero test per l’alleanza ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Schede e registri sbagliati, verbali con i prestampati mancanti, elenchi dei candidati fuori ai seg… - fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - Agenzia_Ansa : Nessuna delle 28 donne candidate è stata eletta alle prime elezioni nella storia del Qatar che si sono svolte ieri… - Beppesardinia : RT @fattoquotidiano: Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prime p… - rep_roma : Roma, i risultati delle elezioni comunali in diretta. Verso ballottaggio Michetti-Gualtieri. Calenda: 'Nessuna alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni 2021

Il deputato del Pd su Twitter pubblica una serie di vignette per commentare i risultati delle...Altra cosa che si può dire è che con questo risultato il rischio dipolitiche anticipate scende a zero . Resterà solo Giorgia Meloni a chiederle, e a questo proposito va registrata la ...Nella storia, però, queste elezioni comunali ci sono già finite anche per un dato negativo: l'affluenza, pari al 47,6 per cento, è stata infatti la più bassa della storia a Milano. Degno epilogo di ...Savona, 4 ottobre 2021 - È ballottaggio al momento a Savona tra il candidato del centrosinistra Marco Russo e quello del centrodestra Angelo Schiurro, ma non è esclusa una vittoria al primo turno del ...