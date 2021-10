Effetto Mourinho: la Roma è il primo club in Italia per affluenza allo stadio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma - La Roma ha fatto il pieno di amore e di tifosi . Il club giallorosso è al primo posto per il riempimento dello stadio in Serie A nelle gare casalinghe: lo stadio Olimpico è sempre stato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 ottobre 2021)- Laha fatto il pieno di amore e di tifosi . Ilgirosso è alposto per il riempimento delloin Serie A nelle gare casalinghe: loOlimpico è sempre stato ...

Advertising

Gazzetta_it : Stadio sold out effetto Mou: la Roma prima in A per riempimento #Roma #Mourinho - SerieA : 4??2?? match casalinghi consecutivi senza sconfitte come allenatore in #SerieATIM ??: effetto José #Mourinho ??????… - sportli26181512 : Effetto Mourinho: la Roma è il primo club in Italia per affluenza allo stadio: Sono in tutto 117.800 i biglietti ve… - siamo_la_Roma : ?? Ieri sera altro record per Josè #Mourinho ? 42 gare interne consecutive in #SerieA senza sconfitte! ?? Anche la… - haysam58461300 : RT @SerieA: 4??2?? match casalinghi consecutivi senza sconfitte come allenatore in #SerieATIM ??: effetto José #Mourinho ?????? #WeAreCalcio ht… -