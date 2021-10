È sempre mezzogiorno cambia orario e inizia in ritardo. Ecco perché (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sul profilo Twitter del programma televisivo È sempre mezzogiorno, è stato reso noto che oggi 4 ottobre la trasmissione inizierà in ritardo rispetto agli altri giorni. Solitamente, infatti, l’orario di apertura è previsto per le 11:55, ma solo per questa volta ci sarà un cambiamento nella programmazione. Si può leggere, infatti, che la nuova puntata tornerà a fare compagnia al pubblico a casa dalle 12:20. Si tratta di una modifica dell’ultimo minuto che ha lasciato molto sorpresi gli spettatori. Però, c’è una spiegazione più che valida per l’accaduto. Ecco di cosa si tratta! Buongiorno e buon Lunedì! Oggi #Èsempremezzogiorno andrà in onda, eccezionalmente, alle 12:20! Vi aspettiamo su Rai1 e in streaming su RaiPlay pic.twitter.com/VdNeSVxaRr — È ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sul profilo Twitter del programma televisivo È, è stato reso noto che oggi 4 ottobre la trasmissione inizierà inrispetto agli altri giorni. Solitamente, infatti, l’di apertura è previsto per le 11:55, ma solo per questa volta ci sarà unmento nella programmazione. Si può leggere, infatti, che la nuova puntata tornerà a fare compagnia al pubblico a casa dalle 12:20. Si tratta di una modifica dell’ultimo minuto che ha lasciato molto sorpresi gli spettatori. Però, c’è una spiegazione più che valida per l’accaduto.di cosa si tratta! Buongiorno e buon Lunedì! Oggi #Èandrà in onda, eccezionalmente, alle 12:20! Vi aspettiamo su Rai1 e in streaming su RaiPlay pic.twitter.com/VdNeSVxaRr — È ...

Advertising

UnDueTreBlog : E’ sempre mezzogiorno – Puntata di lunedì 4 ottobre 2021 – Ricette e rubriche. - FedericoCrespi8 : @Storace Il 20% del PNRR passerà per i comuni al voto. Gli elettori però pensano che il PNRR sia la nuova Cassa del… - MarcoNeri1987 : @GiusCandela 3.95% mezzogiorno in famiglia faceva sempre il 6% - Loudbasket : Watching É Sempre Mezzogiorno. Napoleon is doing the dishes. Standard. - MalagoliMauro : @il_misantropo Io oggi a mezzogiorno addolorante in brodo; fatti in casa. Mia moglie mantiene sempre una scorta abbondante in freezer. -