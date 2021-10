È incinta del suo primo figlio: “Emozioni straordinarie”, la prima foto col pancino è dolcissima (Di lunedì 4 ottobre 2021) La modella ed influencer bionica è incinta del suo primo figlio: l’emozione è troppo forte, arriva sui social la prima foto con il pancino. Ha sempre sognato di diventare mamma: il suo desiderio è diventato realtà. Parliamo di Nina Rima, la giovanissima modella bionica. Ha perso una gamba a 19 anni in seguito ad un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 4 ottobre 2021) La modella ed influencer bionica èdel suo: l’emozione è troppo forte, arriva sui social lacon il. Ha sempre sognato di diventare mamma: il suo desiderio è diventato realtà. Parliamo di Nina Rima, la giovanissima modella bionica. Ha perso una gamba a 19 anni in seguito ad un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

cozzepecorino : @RagnacciG È ritornato ai suoi 16 anni quando ha messo incinta la segretaria del padre. - Ari2021ari : #Raffaellafico #illupoperdeilpelomanonilvizio #Gfvip A 24 anni incinta di Balotelli, adesso inamoratissima del ricc… - kissenloveautor : @QuartoBrave Non pensa a lei, non gli è passato per l'anticamera del cervello che lei era incinta. - louismysvn_ : @adorexalex io sono ancora incinta del tuo bambino ?? - Lorenzxo2 : ???????????? il valore della scieeenza , funzionicchia, donne incinta no e dopo Si, cocktail di vaccini diversi , aum… -