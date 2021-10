Dopo il voto il centrodestra torni a occuparsi di lavoro | fisco e immigrazione

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 ottobre 2021) I cittadini si stanno recando alle urne per rinnovare i sindaci e i consigli comunali delle città italiane. Nelle metropoli (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna) è molto probabile che si affermino i candidati del centrosinistra, alcuni già al primo e altri al secondo turno. Per la destra si profila una sconfitta netta, che era già scontata nel caso di Bologna, Napoli e Torino, tre città "rosse" e "pentastellate" negli ultimi anni, e meno in quello di Roma e Milano, per tradizione oscillanti tra destra e sinistra. Ma più della sconfitta ciò che sconcerta è il mondo con cui i partiti di destra hanno affrontato queste amministrative. Con candidati deboli o evanescenti, senza campagna elettorale, con partiti eterei e poco radicati. Quale impatto potrà avere questa sconfitta sulle leadership del? Si iniziano a scorgere alcuni rischi per il futuro della ...