Don Matteo | “Terence Hill non lascia” le parole di Frassica stupiscono tutti

E' stato confermato l'addio definitivo di Terence Hill a Don Matteo, eppure le parole di Frassica lasciano sperare in un finale diverso. Pochi giorni fa, abbiamo assistito alle ultime riprese di Terence Hill nella storica serie di Don Matteo. Nella tredicesima stagione infatti, dovremo dire per sempre addio all'amato prete detective, per accogliere nel cast L'articolo proviene da Leggilo.org.

