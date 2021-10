Dolce in 5 minuti: Niente gelatina ne farina. Senza cottura! (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono arrivati all’improvviso ospiti inattesi e volete servire loro un Dolce che possa fare bella figura, ma veloce da preparare? Ebbene oggi vi proponiamo un Dolce particolare e molto veloce da preparare che sarà pronto per essere gustato con poche mosse. Vediamo di seguito gli ingredienti e il procedimento da seguire per creare questa delizia. Ingredienti 250 g di biscotti. 400 g di formaggio spalmabile. 50 gr di zucchero a velo. 300 g di cioccolato bianco. 120 g di burro fuso. 450 g di panna 33%. Procedimento Prima di tutto prendete un frullatore classico e frullate 250 gr di biscotti, quando saranno polverizzati, mettete da parte e prendete una terrina, meglio se di vetro per procedere nella ricetta. Versate i biscotti nella terrina e aggiungete 120 gr di burro fuso. Mescolate il tutto con l’aiuto di un cucchiaio. Prendete poi una teglia da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono arrivati all’improvviso ospiti inattesi e volete servire loro unche possa fare bella figura, ma veloce da preparare? Ebbene oggi vi proponiamo unparticolare e molto veloce da preparare che sarà pronto per essere gustato con poche mosse. Vediamo di seguito gli ingredienti e il procedimento da seguire per creare questa delizia. Ingredienti 250 g di biscotti. 400 g di formaggio spalmabile. 50 gr di zucchero a velo. 300 g di cioccolato bianco. 120 g di burro fuso. 450 g di panna 33%. Procedimento Prima di tutto prendete un frullatore classico e frullate 250 gr di biscotti, quando saranno polverizzati, mettete da parte e prendete una terrina, meglio se di vetro per procedere nella ricetta. Versate i biscotti nella terrina e aggiungete 120 gr di burro fuso. Mescolate il tutto con l’aiuto di un cucchiaio. Prendete poi una teglia da ...

Advertising

carradio_top : il mio audio lungo due minuti per lily rimarrà lì per un po’… cosi come la mia risposta al messaggio super dolce di… - midnightmgdr : ~ sensazioni che altrimenti l'avrebbero fatta desistere: l'odore, la sensazione calda sulla pelle, il sapore dolce… - lillydessi : Torta dei 5 minuti alla ricotta: Il dolce buonissimo e sano per chi non ha molto tempo. Facilissima da fare per una… - fainformazione : VIDEO - Torta Ricotta, Mandorle e Limone - Ricetta Facile | Ricetta N°641 'La torta ricotta mandorle e limone… - fainfocultura : VIDEO - Torta Ricotta, Mandorle e Limone - Ricetta Facile | Ricetta N°641 'La torta ricotta mandorle e limone… -