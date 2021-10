Disegnò caricature blasfeme sull’Islam | vignettista svedese muore tra le fiamme con la scorta video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 ottobre 2021) È morto in un misterioso incidente automobilistico assieme ai suoi due uomini diilLars Vilks. Il disegnatore satirico era sotto protezione da ben 14 anni. Da quando diventò oggetto di proteste internazionali ma anche di minacce per aver disegnato il volto di Maometto su un corpo di cane. L'auto a bordo della quale Vilks viaggiava con due agenti è entrata in collisione con un camion vicino Markaryd, nella parte meridionale della Svezia, ha reso noto la polizia. Entrambi i veicoli sono andati a fuoco dopo l'impatto. L'autista del mezzo pesante è stato ricoverato.