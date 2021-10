Dieci ragazzi in barca a vela sono stati soccorsi sul lago di Bracciano (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Salvataggio dei carabinieri nel lago di Bracciano, vicino Roma, dove due barche a vela con a bordo in totale 13 persone, tra cui 10 scout minorenni, sono andate in difficoltà a causa del forte vento. In particolare, i militari della Compagnia di Bracciano hanno avvistato in lontananza, a circa mille metri dalla riva di San Celso, due imbarcazioni, che poco dopo hanno 'scuffiato' proiettando in acqua gli occupanti. Accorsi immediatamente sul posto, i carabinieri hanno soccorso i 13 provvedendo prima a metterli in sicurezza e traendoli poi in salvo. I militari hanno dovuto fare tre viaggi consecutivi. Al termine delle operazioni sia i giovani sia i tre adulti che li accompagnavano, seppure in lieve stato di ipotermia, sono risultati illesi e hanno fatto ritorno ... Leggi su agi (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Salvataggio dei carabinieri neldi, vicino Roma, dove due barche acon a bordo in totale 13 persone, tra cui 10 scout minorenni,andate in difficoltà a causa del forte vento. In particolare, i militari della Compagnia dihanno avvistato in lontananza, a circa mille metri dalla riva di San Celso, due imzioni, che poco dopo hanno 'scuffiato' proiettando in acqua gli occupanti. Accorsi immediatamente sul posto, i carabinieri hanno soccorso i 13 provvedendo prima a metterli in sicurezza e traendoli poi in salvo. I militari hanno dovuto fare tre viaggi consecutivi. Al termine delle operazioni sia i giovani sia i tre adulti che li accompagnavano, seppure in lieve stato di ipotermia,risultati illesi e hanno fatto ritorno ...

