Dazn si vede male anche perché la Rete italiana fa schifo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dietro ai disservizi di Dazn ci sono problemi strutturali. E non si risolveranno a breve Domani, pagina 11, di Alessandro Longo. I disservizi della Serie A in streaming su Dazn sono ormai una questione politica che, a quanto risulta a Domani, è al vaglio dell’Agcom (Autorità garante delle comunicazioni). Secondo alcuni dei principali esperti di telecomunicazioni in Italia il problema è questo: la Rete italiana proprio non ce la fa, allo stato attuale, a garantire una trasmissione di calcio in streaming (su Internet) di qualità adeguata. Senza blackout né cali della risoluzione video. «Il calcio è uno sport importante in Italia, il suo arrivo via Internet può essere un fattore di innovazione delle abitudini degli italiani», spiega Mirella Liuzzi (M5s), sottosegretaria al ministero dello Sviluppo con lo scorso governo e ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dietro ai disservizi dici sono problemi strutturali. E non si risolveranno a breve Domani, pagina 11, di Alessandro Longo. I disservizi della Serie A in streaming susono ormai una questione politica che, a quanto risulta a Domani, è al vaglio dell’Agcom (Autorità garante delle comunicazioni). Secondo alcuni dei principali esperti di telecomunicazioni in Italia il problema è questo: laproprio non ce la fa, allo stato attuale, a garantire una trasmissione di calcio in streaming (su Internet) di qualità adeguata. Senza blackout né cali della risoluzione video. «Il calcio è uno sport importante in Italia, il suo arrivo via Internet può essere un fattore di innovazione delle abitudini degli italiani», spiega Mirella Liuzzi (M5s), sottosegretaria al ministero dello Sviluppo con lo scorso governo e ...

