Damian Lewis lascia Billions, nel trailer della sesta stagione un nuovo rivale per Chuck (Di lunedì 4 ottobre 2021) Damian Lewis lascia Billions. Come un fulmine a ciel sereno, dagli Usa arrivano il trailer della sesta stagione che debutterà a gennaio e la terribile notizia che l’attore di Homeland non sarà sullo schermo nei panni dell’odioso Axelrod. Dopo cinque stagioni, Damian Lewis lascia Billions e nella storia, il ruolo di co-protagonista finirà nelle mani di Corey Stoll, che interpreta il miliardario Mike Prince, protagonista del trailer della sesta stagione della serie. Toccherà a lui essere una presenza regolare al fianco di Paul Giamatti e le prime immagini che li vedono già in contrasto, la dicono ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021). Come un fulmine a ciel sereno, dagli Usa arrivano ilche debutterà a gennaio e la terribile notizia che l’attore di Homeland non sarà sullo schermo nei panni dell’odioso Axelrod. Dopo cinque stagioni,e nella storia, il ruolo di co-protagonista finirà nelle mani di Corey Stoll, che interpreta il miliardario Mike Prince, protagonista delserie. Toccherà a lui essere una presenza regolare al fianco di Paul Giamatti e le prime immagini che li vedono già in contrasto, la dicono ...

