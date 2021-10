Dal Papa 50mila euro per la popolazione della Grecia devastata dagli incendi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Città del Vaticano – Papa Francesco si fa vicino alle popolazioni di Grecia e Sud Sudan con dei contributi economici a sostegno delle popolazione. “A seguito delle forti piogge e delle inondazioni devastanti che nell’agosto scorso hanno colpito il Sud Sudan, causando oltre 12mila sfollati, con circa 6mila case danneggiate o distrutte e ingenti danni materiali, Papa Francesco, mediante il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha stabilito di inviare 75mila US$ come contributo alle attività di emergenza e a programmi di sostentamento della popolazione nella Diocesi di Malakal, duramente colpita”, si legge in un comunicato diffuso dalla Santa Sede. “Il Santo Padre ha inoltre disposto di inviare un primo contributo di 50mila € a sostegno delle ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 ottobre 2021) Città del Vaticano –Francesco si fa vicino alle popolazioni die Sud Sudan con dei contributi economici a sostegno delle. “A seguito delle forti piogge e delle inondazioni devastanti che nell’agosto scorso hanno colpito il Sud Sudan, causando oltre 12mila sfollati, con circa 6mila case danneggiate o distrutte e ingenti danni materiali,Francesco, mediante il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha stabilito di inviare 75mila US$ come contributo alle attività di emergenza e a programmi di sostentamentonella Diocesi di Malakal, duramente colpita”, si legge in un comunicato diffuso dalla Santa Sede. “Il Santo Padre ha inoltre disposto di inviare un primo contributo di€ a sostegno delle ...

