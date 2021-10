Da Re Leao ai salti del Gasp | tifosi del Milan tra entusiasmo e sfottò

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Nel posticipo della 7ª giornata di Serie A, ilvince a Bergamo per 3 - 2 sull'Atalanta e si conferma al secondo posto in classifica. In gol Calabria, Tonali,, Zapata (rigore) e Pasalic. ...

Advertising

piolismo2021 : RT @PierangeloFlor1: Va messo uno tra Leaõ e Diaz immediatamente, ci serve qualcuno che si inventi la giocata e salti l’uomo - PierangeloFlor1 : Va messo uno tra Leaõ e Diaz immediatamente, ci serve qualcuno che si inventi la giocata e salti l’uomo - PierangeloFlor1 : Penso sia il peggior tempo a livello tecnico che io abbia mai visto con Pioli: brutti, poca qualità e poca tecnica,… -

Ultime Notizie dalla rete : Leao salti

L'Ultimo Uomo

Nel posticipo della 7ª giornata di Serie A, il Milan vince a Bergamo per 3 - 2 sull'Atalanta e si conferma al secondo posto in classifica. In gol Calabria, Tonali,, Zapata (rigore) e Pasalic. Ecco i meme più divertenti sui socialNel posticipo della 7ª giornata di Serie A, il Milan vince a Bergamo per 3 - 2 sull'Atalanta e si conferma al secondo posto in classifica. In gol Calabria, Tonali,, Zapata (rigore) e Pasalic. Ecco i meme più divertenti sui socialNon inganni il 3-2 finale a firma Zapata-Pasalic sotto di tre. Perché Calabria affonda subito il colpo, Tonali borseggia Freuler sulla trequarti a 5' dall’intervallo per la corsetta solitaria col radd ...Queste le pagelle di Atalanta-Milan: Maignan 7,5: strepitoso su Zappacosta e Duvan Zapata in meno di un minuto. La parata sul colombiano, che colpisce di testa dal limite dell’area ...