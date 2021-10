Crolla l’affluenza alle Comunali: a Napoli, Milano e Torino meno votanti di sempre. A Roma sotto il 50% (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si conferma bassa l’affluenza per le elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre. Il dato rilevato dal Viminale alle 15 – alla chiusura dei seggi -è pari al 54,64%. Nel 2016, quando il voto si è svolto in un solo giorno, i votanti sono stati il 66,02 per cento. Il trend in calo nei 1.153 comuni chiamati al voto era emerso già alla chiusura della prima giornata di voto, con i votanti a livello nazionale che avevano superato il 42 per cento. In questa tornata, gli elettori chiamati alle urne erano 12.147.040 distribuiti su 14.505 sezioni. In riferimento alle principali città al voto, a Roma l’affluenza è sotto il 50%, al 48,8%. Il raffronto con due anni fa è impietoso: nel 2016 era stata al 57,03%. A Napoli le ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si conferma bassaper le elezionidel 3 e 4 ottobre. Il dato rilevato dal Viminale15 – alla chiusura dei seggi -è pari al 54,64%. Nel 2016, quando il voto si è svolto in un solo giorno, isono stati il 66,02 per cento. Il trend in calo nei 1.153 comuni chiamati al voto era emerso già alla chiusura della prima giornata di voto, con ia livello nazionale che avevano superato il 42 per cento. In questa tornata, gli elettori chiamatiurne erano 12.147.040 distribuiti su 14.505 sezioni. In riferimentoprincipali città al voto, ail 50%, al 48,8%. Il raffronto con due anni fa è impietoso: nel 2016 era stata al 57,03%. Ale ...

Advertising

repubblica : A Roma l'#affluenza crolla sotto il 50%: è al 48,8%, otto punti in meno rispetto al 57% del 2016. Record negativo… - Corriere : Elezioni comunali 2021, crolla l’affluenza: nelle grandi città il dato peggiore di sempre - Corriere : A Milano crolla l’affluenza: 47%, il dato più basso di sempre - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Seconda proiezione Swg per La7. #Occhiuto governerà la Calabria. #Sala riconfermato a Milano. A Roma #Michetti e #Gualt… - antonionota5 : RT @repubblica: A Roma l'#affluenza crolla sotto il 50%: è al 48,8%, otto punti in meno rispetto al 57% del 2016. Record negativo in perif… -