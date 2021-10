Cricket, Europei T10 2021: Italia sconfitta dai Paesi Bassi XI per 108/9-71/4 (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’Italia incappa nella seconda sconfitta odierna nella fase finale degli Europei T10 di Cricket, con il girone conclusivo scattato oggi a Malaga, in Spagna: la selezione azzurra dopo essere stata battuta in mattinata con il punteggio di 152/3-88/7 dal Belgio (due vittorie), nel pomeriggio viene battuta dai Paesi Bassi XI (due vittorie) per 108/9-71/4. La Nazionale Italiana, qualificata dal Girone C dopo la sconfitta nella finale del raggruppamento contro l’Inghilterra, è stata battuta oggi pomeriggio dalla selezione vincitrice del Girone B e vede così farsi ancor più difficile il cammino nella Pool conclusiva della manifestazione. Del raggruppamento, infatti, fanno parte anche Inghilterra XI (una vittoria), Spagna (due sconfitte) ed Austria (una ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’incappa nella secondaodierna nella fase finale degliT10 di, con il girone conclusivo scattato oggi a Malaga, in Spagna: la selezione azzurra dopo essere stata battuta in mattinata con il punteggio di 152/3-88/7 dal Belgio (due vittorie), nel pomeriggio viene battuta daiXI (due vittorie) per 108/9-71/4. La Nazionalena, qualificata dal Girone C dopo lanella finale del raggruppamento contro l’Inghilterra, è stata battuta oggi pomeriggio dalla selezione vincitrice del Girone B e vede così farsi ancor più difficile il cammino nella Pool conclusiva della manifestazione. Del raggruppamento, infatti, fanno parte anche Inghilterra XI (una vittoria), Spagna (due sconfitte) ed Austria (una ...

