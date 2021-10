Covid oggi Italia, 1.612 contagi e 37 morti: bollettino 4 ottobre (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono 1.612 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 4 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri ci sono stati altri 37 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 122.214 tamponi, tasso positività 1,31%. I ricoverati con sintomi sono 3.032 ricoverati con sintomi, 41 in più da ieri. Da ieri i guariti sono stati 2.446, 4.460.482 da inizio pandemia. I DATI DELLE REGIONI LAZIO – Sono 240 i contagi da Covid 19 nel Lazio oggi, 4 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. A Roma, segnalati 132 casi In dettaglio, su 8.825 tamponi molecolari e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono 1.612 ida19 in, 42021, secondo numeri e dati deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri ci sono stati altri 37. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 122.214 tamponi, tasso positività 1,31%. I ricoverati con sintomi sono 3.032 ricoverati con sintomi, 41 in più da ieri. Da ieri i guariti sono stati 2.446, 4.460.482 da inizio pandemia. I DATI DELLE REGIONI LAZIO – Sono 240 ida19 nel Lazio, 42021, secondo numeri e dati deldella regione. Registrati altri 3. A Roma, segnalati 132 casi In dettaglio, su 8.825 tamponi molecolari e ...

