Covid, news. Bollettino: 1.612 nuovi casi e 37 morti. Tasso positività all'1,3% (Di martedì 5 ottobre 2021) Crescono le terapie intensive (+6) e i ricoveri ordinari (+41). L'Ema intanto autorizza la terza dose Pfizer per la fascia d'età tra i 18 e 55 anni dopo 6 mesi e agli immunodepressi dopo 28 giorni dalla seconda dose

