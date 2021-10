Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccino, Bambino Gesù: con due dosi risposta in immunodepressi poco efficace #Covid - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Vaccino, Bambino Gesù: con due dosi risposta in immunodepressi poco efficace #Covid - StefaniaFalone : Covid Lazio, bollettino 4 ottobre: 240 nuovi casi positivi (-38) e 3 morti. A Roma 132 contagi. Aumentano i ricover… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid Lazio, bollettino 4 ottobre: 240 nuovi casi positivi (-38) e 3 morti. A Roma 132 contagi. Aumentano i ricoveri https://t… - leggoit : Covid Lazio, bollettino 4 ottobre: 240 nuovi casi positivi (-38) e 3 morti. A Roma 132 contagi. Aumentano i ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Il bollettinodi oggi 4 ottobre nel. Su 8.825 tamponi molecolari e 4.528 tamponi antigenici per un totale di 13.353 tamponi, si registrano 240 nuovi casi positivi ( - 38), 3 i decessi ( = ), 365 i ...Lo ha reso noto l'assessore alla sanità delAlessio D'Amato In Toscana altri 4 morti in un giorno Quattro decessi perin Toscana e altri 131 nuovi casi (età media di 42 anni) nelle 24 ore ...Prima contesa elettorale dalla nascita del Governo Draghi. Al quarto aggiornamento la percentuale di italiani ai seggi si ferma al 54,69%. Sale la Campania con il 58,05%. In provincia di Caserta l’aff ...Caso Tamponi, la Lazio passa all'attacco: Querelato il direttore della Gazzetta dello Sport - le dichiarazioni dell'avv. Gentile - Noi Biancocelesti ...