Covid in Lombardia | 106 i nuovi casi A Bergamo sono +4 i positivi

Covid Lombardia

... su un totale di 919 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso per- 19. Sono i dati del ...Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive ( - 1) e nei reparti ( - 12) nelle ultime ...Ancora una volta bisogna purtroppo registrare dei morti, ieri altri 25 decessi per, mentre, a livello regionale, si segnalano i 328 nuovi contagiati della( qui il bollettino ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 ottobre 2021 – Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12). A fronte di 15.695 tamponi effettuati, sono 106 i nuovi positivi (0,6%). Ness ...Cala ancora il contagio da Covid 19 in provincia di Como. Nonostante l’inizio delle scuole sia ormai abbondantemente alle spalle (sono passate tre settimane), i numeri continuano ed essere molto bassi ...