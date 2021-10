Covid in gravidanza, quattro mamme in terapia intensiva a Bari (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il circola ancora. A settembre infatti, al Policlinico di , su otto future mamme quattro sono finite in dopo aver contratto il in . Per evitare questi casi, inizia oggi auna settimana dedicata all'... Leggi su leggo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il circola ancora. A settembre infatti, al Policlinico di , su otto futuresono finite in dopo aver contratto il in . Per evitare questi casi, inizia oggi auna settimana dedicata all'...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid in gravidanza, quattro mamme in terapia intensiva a Bari - ilmessaggeroit : Covid in gravidanza, quattro mamme in terapia intensiva a Bari - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Covid, da oggi al Ospedale Policlinico di Bari uno sportello informativo per vaccinazioni i… - Borderline_24 : #Policlinico di #Bari, #Covid e #Gravidanza: 'Altissimo rischio: occorre vaccinarsi' - GuidaGenitori : #vaccinocovidegravidanza #gravidanzaevaccini #gravidanzaecovid #vaccinoeallattamento #covideallattamento #mamme… -