Covid | il bollettino di oggi 4 ottobre

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Coronavirus Italia, ildi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 1612 contagi, 37 morti, 2446 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 122.214 tamponi analizzati, il tasso di positività è in aumento e si assestaal 1,3% (+0,3%) Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano un +6, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +41 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Eurovision, ‘ballottaggio’ fra due ...

Numeri e dati della regione Sono 78 i contagi da19 in Piemonte oggi, 4 ottobre 2021, secondo numeri e dati deldella regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi (di cui 44 dopo test antigenico) sono pari allo 0.5% di 15.968 ...Ildel 4 ottobre: dati e contagi Per Ema è importante distinguere tra la dose extra per le persone con un sistema immunitario indebolito e le dosi di richiamo per le persone con un ...Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati registrati 1823 casi di Covid e sono stati comunicati 6 decessi. Ieri erano stati 402 i nuovi casi d ...Non sono stati registrati decessi. Si registra un aumento sul fronte dei ricoveri, i pazienti covid in ospedale oggi sono 37, rispetto a ieri sono 4 in più; 32 nei normali reparti di degenza e 5 in ...