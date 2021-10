Covid, Figliuolo: stimo che al 15 ottobre avremo 81% vaccinati (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Quando presentai qua il piano a marzo, a pensarci oggi, da 4 milioni e mezzo di somministrazioni a 85 milioni e 150mila, mi sembra quasi un sogno. Oggi siamo a 42 milioni e 700 mila cittadini ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Quando presentai qua il piano a marzo, a pensarci oggi, da 4 milioni e mezzo di somministrazioni a 85 milioni e 150mila, mi sembra quasi un sogno. Oggi siamo a 42 milioni e 700 mila cittadini ...

Advertising

sole24ore : #Coronavirus, vaccini: per terza dose si userà solo #Pfizer o #Moderna. ?? Vaccini, #Figliuolo:?«Terza dose sarà per… - chetempochefa : Per la prima puntata di #CTCF avremo un’importante intervista col Generale Francesco Paolo #Figliuolo, il Commissar… - Adnkronos : #Covid e vaccino, Figliuolo: 'In settimana si arriverà a 80% vaccinati'. - lifestyleblogit : Covid, Figliuolo: 'In settimana si arriverà a 80% vaccinati' - - andreap46674638 : RT @Affaritaliani: Covid, Figliuolo: stimo che al 15 ottobre avremo 81% vaccinati -