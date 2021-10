Covid-19 Toscana: 131 nuovi casi, oggi 4 ottobre, su 4.401 tamponi, lo anticipa Giani (Di lunedì 4 ottobre 2021) FIRENZE – Come suo solito il presidente della Regione, Eugenio Giani sui social anticipa i dati del bollettino sui dati Covid-19 in Toscana. oggi 4 ottobre si registrano 131 i nuovi casi su 7.124 tamponi. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 4.401 tamponi molecolari e 2.723 antigenici rapidi con un tasso di positività dell’1,84% sul L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 ottobre 2021) FIRENZE – Come suo solito il presidente della Regione, Eugeniosui sociali dati del bollettino sui dati-19 insi registrano 131 isu 7.124. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 4.401molecolari e 2.723 antigenici rapidi con un tasso di positività dell’1,84% sul L'articolo proviene da Firenze Post.

