Costa, capienza stadi al 100% entro l'anno obiettivo alla portata (Di lunedì 4 ottobre 2021) “La capienza negli stadi al 100% entro l’anno credo sia un obiettivo alla portata”. Così il sottosegretario alla salute, Andrea Costa a ‘La Politica nel pallone’, su Gr Parlamento. “Quando il via libera del governo per aumentare la capienza al 75%? Questa settimana ci sarà il decreto e finalmente arriverà questa risposta tanto attesa dal mondo dello sport e del calcio e l’obiettivo è subito dopo al al 100%. I dati della pandemia e della vaccinazione sono positivi, credo che ci dobbiamo assumere la responsabilità di dare delle prospettive e dei segni tangibili di un ritorno alla normalità. Anche la capienza negli stadi è ... Leggi su footdata (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Lanegliall’credo sia un”. Così il sottosegretariosalute, Andreaa ‘La Politica nel pallone’, su Gr Parlamento. “Quando il via libera del governo per aumentare laal 75%? Questa settimana ci sarà il decreto e finalmente arriverà questa risposta tanto attesa dal mondo dello sport e del calcio e l’è subito dopo al al. I dati della pandemia e della vaccinazione sono positivi, credo che ci dobbiamo assumere la responsabilità di dare delle prospettive e dei segni tangibili di un ritornonormalità. Anche lanegliè ...

