Coronavirus in Toscana: quattro morti (a Firenze, Lucca, Arezzo) oggi 4 ottobre. E 131 nuovi contagi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sono quattro i morti di Coronavirus, oggi 4 ottobre 2021, in Toscana. Si tratta di 2 uomini e 2 donne copn età media di 80 anni. Risiedevano a Firenze, Lucca, Arezzo e 1 fuori Toscana. Mentre sono 131, quindi in calo rispetto ai giorni scorsi, i nuovi contagiati ((123 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico) con età media di 42 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sonodi2021, in. Si tratta di 2 uomini e 2 donne copn età media di 80 anni. Risiedevano ae 1 fuori. Mentre sono 131, quindi in calo rispetto ai giorni scorsi, iati ((123 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico) con età media di 42 anni L'articolo proviene daPost.

