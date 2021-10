Coronavirus, i dati – 1.612 nuovi casi con 122mila tamponi: il tasso di positività sale all’1,3%. Altre 37 vittime (Di lunedì 4 ottobre 2021) Diminuiscono nettamente, come di consueto durante le rilevazioni del weekend, i nuovi positivi in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono infatti 1.612 i nuovi casi, contro i 2.968 di ieri. Questo, però, a fronte di un numero nettamente inferiore dei tamponi effettuati: sono stati 122.214 i test svolti nell’ultima giornata, contro i 285.960 delle 24 ore precedenti. Tanto che il tasso di positività cresce, passando dall’1% di ieri all’1,3% di oggi. Lieve aumento anche nel numero delle vittime: sono 37 quelle registrate oggi, contro le 33 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Diminuiscono nettamente, come di consueto durante le rilevazioni del weekend, ipositivi in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono infatti 1.612 i, contro i 2.968 di ieri. Questo, però, a fronte di un numero nettamente inferiore deieffettuati: sono stati 122.214 i test svolti nell’ultima giornata, contro i 285.960 delle 24 ore precedenti. Tanto che ildicresce, passando d% di ieri,3% di oggi. Lieve aumento anche nel numero delle: sono 37 quelle registrate oggi, contro le 33 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

